Алексей Шимко приступил к полномочиям главы Серпухова — Воробьев
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Алексей Шимко полноценно приступил к полномочиям городского округа Серпухов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Алексей Владимирович, вы имеете региональный опыт работы, а сейчас у вас самый крупный наукоград», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.
Он подчеркнул, что система коммуникации в городском округе Серпухов предполагает активное взаимодействие с жителями.
Воробьев выразил надежду, что на посту главы муниципалитета Шимко продолжит плодотворно работать вместе с региональным правительством.
Ранее Алексей Шимко был назначен временно исполняющим полномочия главы муниципалитета. До этого он занимал пост первого замминистра правительства Московской области по туризму. В команде губернатора Шимко работает уже более 15 лет.