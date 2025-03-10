«Алексей Владимирович, вы имеете региональный опыт работы, а сейчас у вас самый крупный наукоград», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он подчеркнул, что система коммуникации в городском округе Серпухов предполагает активное взаимодействие с жителями.

Воробьев выразил надежду, что на посту главы муниципалитета Шимко продолжит плодотворно работать вместе с региональным правительством.

Ранее Алексей Шимко был назначен временно исполняющим полномочия главы муниципалитета. До этого он занимал пост первого замминистра правительства Московской области по туризму. В команде губернатора Шимко работает уже более 15 лет.