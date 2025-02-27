Алексей Шимко стал врип главы Серпухова

Совет депутатов Серпухова единогласно назначил Алексея Шимко временно исполняющим полномочия главы городского округа. Решение было принято на заседании 27 февраля, сообщает пресс-служба администрации округа в Telegram-канале .

Ранее Шимко занимал пост первого заместителя министра правительства Московской области по туризму. В команде губернатора он работает уже свыше 15 лет.

Алексея Владимировича назвали управленцем с многолетним опытом работы в сфере спорта, туризма и культуры.

Кандидатуру Шимко на должность врип главы Серпухова выдвинула министр территориальной политики Подмосковья Юлия Губанова. Также Алексей Владимирович будет курировать сферу благоустройства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркивал, что все запросы жителей должны своевременно реализовываться.

«Все понимаем, я часто это говорю, что каждый месяц, каждый период года имеют свою специфику, свои приоритеты для того, чтобы все те мероприятия, которые являются важными для жизни нашей страны, нашего региона, каждого человека были своевременно реализованы. Каждый из нас отвечает за очень важные направления, которые касаются миллионов людей», — сказал Воробьев.