Алексей Кострубицкий стал замглавы МЧС России

сегодня в 18:57

Президент РФ Владимир Путин назначил Алексея Кострубицкого на пост заместителя главы МЧС России. Соответствующий указ был подписан 1 сентября, сообщает пресс-служба ведомства .

Кострубицкий родом из села Понизовка Дубровского района Брянской области. Он окончил несколько вузов, имеет звание генерал-лейтенанта внутренней службы.

У него многолетний опыт работы в сфере гражданской обороны. А с мая 2023 года Кострубицкий возглавлял ГУ МЧС России по ДНР.

Ему присвоено звание Героя ДНР. Также Кострубицкому несколько раз вручали государственные и ведомственные награды за службу.

У него есть жена и две дочери.

Ранее генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на пост председателя Верховного суда. У него есть звание «Заслуженный юрист Российской Федерации», потому он может претендовать на эту должность.