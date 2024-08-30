Александру Лукашенко 70 лет: Путин поздравил белорусского коллегу с юбилеем

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Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с 70-летием и наградил орденом

Российский президент Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с 70-летним юбилеем и наградил орденом Святого апостола Андрея Первозванного, сообщает пресс-служба Кремля.

«Уважаемый Александр Григорьевич, примите сердечные поздравления по случаю вашего 70-летия», говорится в поздравительной телеграмме главы государства.

Российский лидер подчеркнул личный вклад Лукашенко в развитие дружественных российско-белорусских отношений и в продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Президент РФ отметил, что искренне дорожит добрыми товарищескими отношениями с белорусским лидером, которые прошли проверку временем, а также выразил уверенность в совместном наращивании плодотворного сотрудничества двух стран.

Путин пожелал Лукашенко здоровья и успехов на посту главы государства на благо белорусского народа.

Ранее житель агрогородка Александрия Могилевской области и сосед Александра Лукашенко Геннадий Николаенко рассказал, как Владимир Путин приезжал в гости к президенту Белоруссии. Лукашенко часто приезжает на малую родину и приглашает отдыхать иностранных гостей.