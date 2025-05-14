Александр Ревва оплатил похороны отчима в Сочи

Известный певец и комик Александр Ревва оплатил похороны отчима Олега Рачеева. Мужчина прожил в браке с матерью шоумена более 30 лет, сообщает aif.ru .

О смерти Рачеева стало известно 10 мая.

«Олег Рачеев прожил более 30 лет в браке с мамой Александра, Любовью Николаевной Рачеевой, в Сочи. Олег Евгеньевич был родом из Норильска, закаленный северный человек! С мамой Реввы он познакомился в этом заполярном городе», — рассказал продюсер Никита Коннов.

Он подчеркнул, что в последние годы Рачеев тяжело болел, но его заветной мечтой было дожить до Дня Победы. Он страстно желал увидеть праздничный парад на Красной площади, так как был патриотом России.

Коннов добавил, что в среду в Сочи прошла церемония прощания с Олегом Евгеньевичем. Александр Ревва взял на себя все расходы, касающиеся похорон отчима.

Ранее на 57-м году жизни скончался бизнесмен Андрей Сульдин — основатель известной торговой марки «У Палыча», под которой производят напитки, кондитерские изделия и гастрономию.