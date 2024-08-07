Алаудинов заявил, что у ВСУ нет ресурсов для захвата Курской АЭС

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что президент Украины Зеленский атакой на Курскую область решил израсходовать последние ресурсы на фоне обрушения фронта на донецком направлении и предстоящих выборов в США.

«Мы с вами видим, что фронт уже посыпался. Украина понимает, что она уже не в состоянии его даже остановить. Вот и получается, они пытаются взять что-то хотя бы, чтобы показать своим хозяевам, что они еще что-то могут», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

Он подчеркнул, что также атакой на Курскую область Киев попытается «хотя бы что-то сторговать» при мирных переговорах.

Генерал-майор добавил, что украинские военнослужащие и киевский режим отдают себе отчет, что у них нет ресурса для серьезных достижений, в том числе речь идет о захвате Курскую АЭС.

Бойцы ВС РФ и погранслужба ФСБ со вторника продолжают оттеснять силы ВСУ с российско-украинской границы. По словам начальника Генштаба Валерия Герасимова, российские военнослужащие остановили продвижение украинских сил вглубь страны на курском направлении.