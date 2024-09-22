Алаудинов: ВСУ пытались прорваться у Плехова в Курской области

ВСУ пытались прорваться у населенного пункта Плехово Суджанского района Курской области на танке и боевой бронированной машине, но попытка оказалась неудачной, сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в Telegram-канале .

По его словам, российские военные продвинулись вперед на курском направлении. При этом армия Украины весь день несла потери и ничего не смогла добиться, отметил он.

Алаудинов также сообщил, что на суджанском направлении в общей сложности были уничтожены три миномета, одна ББМ, один пикап с пехотой, микроавтобус противника.

Ранее около 60 украинских военных оставили свои позиции на одном из участков в Курской области.