Алаудинов: солдаты ВСУ «плачутся» из-за отсутствия ротации

Украинские солдаты пожаловались на серьезные проблемы со снабжением, устроенные своим руководством. Из-за этого они начали «плакаться», сообщает ТАСС слова командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Пленные ВСУ пожаловались на нехватку нормальной еды и воды и что уже на протяжении месяца не могли помыться на передовой», — отметил генерал-майор.

Алаудинов добавил, что, по словам украинских солдат, боевой дух в войсках низкий. Большинство бойцов начинают «плакаться». Причина в том, что заменить их на линии боевого соприкосновения некем. Это общие проблемы у всех подразделений ВСУ.

Ранее украинский пленный рассказал, как уничтожил троих пленных солдат ВС РФ. Он сделал это по приказу от начальства.