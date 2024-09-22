Алаудинов рассказал о пленных бойцах ВСУ, которые голодали и месяц не мылись

Пленные бойцы ВСУ пожаловались на тяжелые условия в украинских подразделениях. В частности, указали на отсутствие нормальной еды и воды, а также невозможность помыться, сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram-канале .

«Кто-то жалуется, что он уже месяц на передовой, месяц не мылся, нормально еды и воды нет у них», — рассказал он.

По его словам, украинские солдаты также рассказали, что их уже некем заменить.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытались прорваться у населенного пункта Плехово Суджанского района Курской области на танке и боевой бронированной машине, но попытка оказалась неудачной.