ВСУ каждый день направляют новые подразделения в Курскую область и при этом несут большие потери, сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

«Противник ежедневно затаскивает сюда все новые и новые силы. Теряет, очень большие потери несет и ничего у него не получается», — отметил Алаудинов.

Он отметил, что на нескольких участках фронта ВСУ понесли тяжелые утраты. ВС РФ удалось уничтожить три дрона «Баба-яга» и три миномета, один из отрядов уничтожил расчет «Бабы-яги» противника.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее Зеленский заявил, что ВСУ намерены удерживать территории, захваченные в приграничных районах Курской области. При этом украинский лидер отметил, что США якобы не знали о готовящемся вторжении.