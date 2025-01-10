Алаудинов: осознание иноагентам приходит после того, как им бьют по карманам
Алаудинов призвал лишать иноагентов имущества в России
Иноагентов должны лишить имущества в России, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в интервью порталу News.ru.
Всё имущество иноагентов, которые противодействуют России, должно быть изъято, заявил Алаудинов.
Он привел в пример, в том числе, комика Максима Галкина* и певицу Аллу Пугачеву.
«Они до сих пор работают во вред нашему государству, чтобы развалить Россию. Мы должны принимать меры, чтобы они осознали. А осознание лучше всего приходит, когда тебе бьют по карману. Ой как приходит, вы не поверите», — заявил Алаудинов.
Ранее в Госдуме предложили прекратить практику обогащения релокантов за счет имущества в России.
*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.