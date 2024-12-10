Акция «Добрая елка» в Москве может исполнить желания детей

Жители Москвы могут исполнить желания детей, которые оказались в трудной ситуации. Новогодние деревья благотворительной акции «Добрая елка» находятся в популярных местах столицы, сообщается на сайте мэра мегаполиса .

Мероприятие проводится в рамках проекта «Зима в Москве» — ключевого события сезона, которое проходит с 1 декабря по 28 февраля. В нем объединены развлечения в столице.

На «добрых елках» написаны мечты детей, которые находятся под опекой столичных некоммерческих организаций. Одним хочется пойти на концерт к музыканту, другие нуждаются в каких-то бытовых вещах. Каждый житель Москвы может исполнить желание ребенка, заявила председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

На площадках работают волонтеры. Они расскажут, как поучаствовать в мероприятии.

Добрые елки расположены в медиацентре и центре «Заповедное посольство» парка «Зарядье», парка «Остров мечты», Центральный детский магазин на Лубянке и многофункциональном комплексе «Солнце Москвы». В будущем они появятся на площадках «Московских сезонов», в торговых центрах и рынках. Всего до 12 января будут задействованы около 100 мест по всему городу.

Благотворительная акция «Добрая елка» началась в Москве 2 декабря. Она проходит уже в третий раз.