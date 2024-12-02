Благотворительная акция «Добрая елка» началась в Москве

В российской столице началась благотворительная акция «Добрая елка». Ее придумали в Москве три года назад, сообщил в своем Telegram-канале мэр мегаполиса Сергей Собянин.

Поучаствовав в акции, обычные люди могут воплотить в жизнь мечты детей, у которых нет родителей, живущих в семьях с низким доходом или являющихся инвалидами. В 2025 году «Добрая елка» проходит в третий раз.

Волонтеры уже провели сбор писем Деду Морозу от детей. Их разделили на несколько категорий — от книг и цифровой техники до экскурсий.

Желания юных москвичей можно почитать на сайте. С 7 декабря часть из них появится на елочных шарах в Центральном детском магазине, на площадках «Московских сезонов», в парке «Зарядье», торговых центрах и других местах.

Чтобы воплотить в жизнь детскую мечту, нужно посетить сайт акции или достать шар с елки офлайн, заполнить анкету. После этого с москвичом свяжется сотрудник кол-центра, подтвердит заявку. Через некоторое время позвонит представитель некоммерческой организации и согласует комфортную дату, в которую подопечному можно передать подарок.