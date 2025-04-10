Акция «Бессмертный полк» пройдет в смешанном формате в 2025 году

9 мая 2025 года шествие «Бессмертного полка» пройдет в смешанном формате, то есть в традиционном, онлайн и других, заявила сопредседатель центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», депутат Госдумы Елена Цунаева. Об этом сообщает ТАСС .

Решение о том, в каком формате проводить акцию, будут принимать местные власти.

Депутат отметила, что шествие будет возможно сделать в традиционном, очном формате в тех местах, которые отвечают всем правилам общественной безопасности.

Ежегодно в День Победы участники акции «Бессмертный полк» проходят колонной по улицам страны с фотографиями своих родных, которые участвовали в ВОВ. В последние годы традиционные массовые шествия не проводились, потому что использовались другие форматы.