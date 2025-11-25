Актриса театра и кино провела мастер-класс для школьников Подмосковья

Ученики Инженерной школы города Дмитрова побеседовали с актрисой театра и кино Валерией Ланской о чтении как новом культурном тренде. Такое событие стало возможным благодаря активной работе литературного клуба школы в октябре в рамках проекта Общества «Знание» «Чтецкие программы». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Лектор рассказала о своем пути в актерской профессии, любимых книгах, работе в качестве педагога. Она акцентировала внимание на важности с детства развивать в человеке интересы, увлеченность. Например, одним из способов найти призвание может стать посещение спортивных секций или творческих кружков.

«Литература тоже может стать таким увлечением. Чтение — это замечательно, и важно, чтобы оно оставалось популярным. Оно обогащает знаниями, и чем раньше начать, тем больше интересного можно узнать, прочувствовать, чтобы после поделиться этим с окружающими», — подчеркнула Валерия Ланская.

В ходе мастер-класса по выразительному чтению юные участники смогли почувствовать себя будущими мастерами сцены, вместе с актрисой разбирая по ролям отрывки из рассказа Виктора Драгунского «Тайное становится явным» и повести Сергея Михалкова «Праздник непослушания».

«Замечательный, душевный человек, чудесная беседа. Все зрители — ученики школы и преподаватели — остались в полном восторге! Спасибо организаторам проекта не только за прекрасные и ценные материалы «Чтецких программ», но и за возможность встречи с известным деятелем культуры», — поделилась впечатлениями руководитель литературного клуба школы Елена Баранова.

Напомним, по поручению Президента России Владимира Путина Общество «Знание» совместно с Министерством просвещения РФ запустило масштабный федеральный проект «Чтецкие программы», который призван повысить интерес молодежи к отечественной литературе и чтению, через живое чтение и дискуссии.

Для литературных клубов по всей России предусмотрено поощрение за активную работу. Так, каждый месяц будет формироваться рейтинг 30 лучших клубов, которые получают возможность провести встречу с выдающимся деятелем культуры. В феврале 2026 года планируется проведение обучающей программы в центре знаний «Машук» для 200 самых активных кураторов.

В рамках проекта «Чтецкие программы» будут проведены специальные тематические викторины «Знание.Игра». Они пройдут в онлайн-формате 28 ноября и 11 декабря. Каждая игра будет состоять из трех туров по 6 вопросов, а к самим тематическим викторинам можно будет присоединиться в любое время в указанные дни. Победители викторин получат памятные призы от Российского общества «Знание». Кроме того, проверить свои знания в русском языке может любой желающий, сыграв в игру «Скажи по-русски», — мини-приложение, которое объединяет молодежь в онлайн-пространстве для повышения речевой культуры и формирования уважительного отношения к русскому языку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.