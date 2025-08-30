Актриса Бортич попала в список Миротворца* из-за съемок в фильме «Викинг»

Актрису внесли в базу данных после ее участия в съемках фильма «Викинг», которые проводились на территории Крымского полуострова в 2016 году. Имя Александры Бортич указано на сайте с 2017 года.

Также на сайте «Миротворца»* фигурируют известные российские актеры Светлана Ходченкова и Данила Козловский, сыгравшие в фильме о князе Владимире.

Ранее российский актер театра и кино Павел Деревянко попал в базу украинского сайта «Миротворец»*. Попадание актера в базу связано с поездкой на Донбасс и высказывания по поводу нее.

* Ресурс признан экстремистским и заблокирован на территории РФ.