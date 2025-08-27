Актера из «Беспринципных» внесли в украинскую базу «Миротворца»*

Российский актер театра и кино Павел Деревянко попал в базу украинского сайта «Миротворец»*. Его обвинили в покушении на суверенитет страны и нарушении государственной границы, сообщает Постньюс .

В базе на карточке артиста уточнено, что он является «соучастником преступлений против Украины и ее граждан» в связи с информационной поддержкой СВО. Деревянко обвиняется в «сознательном нарушении государственной границы Украины и покушении на ее суверенитет и территориальную целостность».

Попадание российского актера в базу связано с поездкой на Донбасс и высказывания по поводу нее.

Павел Деревянко известен благодаря участию в таких картинах, как сериалы «Первый номер», «Беспринципные» и «Обратная сторона Луны».

* Ресурс признан экстремистским и заблокирован на территории РФ.