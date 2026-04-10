Активы на 62 млрд руб национализировали у самого богатого экс-депутата Кубани

Ленинский районный суд Краснодара удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и национализировал активы на 62,5 млрд рублей у самого богатого экс-депутата Законодательного собрания Кубани Алексея Сидюкова, сообщает Baza .

Также в доход государства изъята собственность экс-депутата Заксобрания Краснодарского края Сергея Фурсы на 19 млрд рублей. Всего из-за коррупционных преступлений лишены имущества 19 человек.

Так, в доход государства обращено: 318 жилых помещений; 43 нежилых помещения; 139 земельных участков; 100% долей в уставном капитале 81 коммерческой организации.

Кроме того, национализировано имущество чиновников, в том числе то, что оформлено на других лиц. Сюда входят наличные средства, деньги на счетах, транспорт, ценные бумаги, драгоценности и другие предметы роскоши.

Судом установлено, что Сидюков, Фурса и вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка с помощью нелегальной схемы обогащались за счет госимущества. Помимо этого, компания Сидюкова построила элитные жилые комплексы «Все свои» и «Все свои-VIP» на месте элеватора. Незаконно добытые средства бизнесмены вкладывали в дальнейшие проекты и приобретение недвижимости. Для сокрытия доходов доли в компаниях и объекты недвижимости записывались на родственников и доверенных лиц.

