Активные долголеты Красногорска освоили асаны

В центре «Активное долголетие» на улице Заводской прошел мастер-класс «Йогаtime». Инструктор по йоге Альберт Загорский показал участникам, как асаны и дыхательные практики могут помочь улучшить душевное самочувствие и создать гармонию внутри себя, сообщает пресс-служба администрации горокруга Красногорск.

Участники мастер-класса получили невероятный заряд бодрости и энергии. Каждая асана помогала развить баланс и гибкость, а дыхательные упражнения — расслабиться и успокоиться. Многие участники планируют продолжить свою йога-практику, чтобы укрепить здоровье и сохранить душевное равновесие.

Йога — это не только физические упражнения, но и практика осознанности. Она помогает научиться слушать свое тело, контролировать мысли и эмоции.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.