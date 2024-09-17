«Активное Долголетие» Ленинского округа изучает компьютерную грамотность

Участники проекта «Активное долголетие» Ленинского городского округа активно начали осенний сезон с занятий по компьютерной грамотности, где заведующая на примерах учит решать актуальные проблемы нашего старшего поколения со средствами коммуникации, например, основы работы с порталом «Госуслуги», запись к врачу, оплата услуг ЖКХ через мобильное приложение и многое другое, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Я не знаю, чтобы я делала без нашего клуба. 16 лет своей жизни я отдала воспитанию внуков, а сейчас я занимаюсь собой. Здесь очень хорошие педагоги, повышенное внимание ко всем участникам клуба. Мы получаем каждый раз новые эмоции. Я всю жизнь занимаюсь вязанием, но то, что показывают здесь нам, для меня это открытие», — рассказала с нами участница проекта «Активное долголетие» Ленинского городского округа.

Заведующая отделением добавила, что в приоритете сейчас спорт. Каждое утро участники клуба собираются в Центральном парке для занятий «Цигун» с профессиональным тренером на свежем воздухе. В начале июня на территории центра был открыт «Общественный огород», где участники посадили семена и каждое утро ходят следят за овощами, убираются, поливают их, в процессе обмениваются опытом и общаются.

«У нас есть новый географический проект „Мир в коробке“, где преподаватель полностью погружает наших участников в культуру и традиции страны, рассказывает об истории, а потом, проводит мастер-классы», — сказалат заведующая отделения активного долголетия «КЦСОР „Домодедовский“ Александра Ульвис.

В этом году отделению активного долголетия «КЦСОР „Домодедовский“» Ленинского городского округа исполняется 5 лет. Ежегодно прирост участников увеличивается на тысячу. Самому возрастному участнику проекта 94 года, который осваивает уроки пения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.