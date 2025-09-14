«Активное долголетие» активно голосует на выборах
Около подмосковного избирательного участка № 851 провели зарядку участники команды «Радость движения», которая входит в программу «Активное долголетие», передает Telegram-канал Мособлизбиркома.
Одна из участниц коллектива, Мария Глушкова, после зарядки пришла на участок, который расположен в спортивном центре «Юность». С поддержкой единомышленников избирательница отдала свой голос за понравившихся кандидатов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.
«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.