Участники «Движения Первых» из Электростали, Балашихи и Орехово-Зуево побывали в штаб-квартире Русского географического общества (РГО) в Москве. Активисты стали гостями пресс-конференции, посвященной 35-летию кругосветного перелета транспортного самолёта АН-124 «Руслан», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Мероприятие прошло в рамках празднования 180-летия Русского географического общества и собрало представителей научного сообщества, региональных властей и зарубежных гостей. Самолет АН-124 «Руслан» был признан крупнейшим в мире серийным транспортным самолетом, став рекордсменом СССР.

После основной части участники отправились на экскурсию по зданию РГО, где узнали о деятельности общества, его истории и современных проектах. Затем активисты «Движения Первых» посетили тематическую конференцию, посвященную Васюганским болотам — одному из крупнейших природных объектов России. В рамках встречи они пообщались с заместителем губернатора Томской области Николаем Слепневым.

Школьники также пообщались с делегацией из Австралии. В знак дружбы подмосковные активисты вручили зарубежным гостям памятные сувениры, которые будут напоминать им о России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.

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