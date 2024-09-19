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Активистка из Павловского Посада прошла кастинг на федеральный проект

Активистка из Павловского Посада Елизавета Журавлева прошла кастинг на федеральный проект «Новости Первых», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В конце августа активисты из местного медиацентра Первых вмести со своим куратором Анной Волошиной отправились покорять Санкт-Петербург.

Активисты приняли участие во всероссийском проекте Движения Первых «МедиаПритяжение» и прошли на федеральный этап Им совсем немного не хватило до финала, но результаты были отличные Медиацентр признан одним из лучших, и медиаактивисты стали участниками грандиозного события — Всероссийского форума «МедиаБУМ».

Команда Первых из Павловского Посада активно проявляла себя в поездке и несомненно пользовалась успехом! Ребята принимали участие во всех активностях, предложенных организаторами! И одна из таких активностей — кастинг, устроенный федеральным каналом Движения «Новости Первых».

В кастинге приняли участие юные медийщики со всей России. Сегодня стали известны результаты. Активистка Движения Первых, ученица школы № 18 им. Н. В. Менчинского Елизавета Журавлева стала победителем кастинга.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.