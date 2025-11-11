Активистка из Лобни стала призером Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Старшеклассница из Лобни Арина Заболотная стала Лауреатом II степени престижного Всероссийского конкурса «Большая перемена». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Финальные испытания для 1500 школьников из 79 регионов России проходили в международном детском центре «Артек».

Арина успешно преодолела все этапы конкурса, продемонстрировав глубокие знания, целеустремлённость и творческие способности.

В этом году «Большая перемена» прошла под темой «От мечты к свершениям». Особое внимание в программе было уделено направлению «Память поколений», приуроченному к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Для финалистов была организована насыщенная просветительская программа: деловые игры, мастер-классы и командообразующие тренинги.

