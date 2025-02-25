Активистка из Котельников помогает устранять последствия разлива нефти в Анапе

Вторая делегация подмосковных молодогвардейцев отправилась в Анапу, чтобы помочь устранить последствия разлива мазута в Черном море. Пять смелых активистов из Серпухова, Ленинского округа, Бронниц и Котельников уже на месте и готовы взять на себя важную миссию по уборке пляжей и общественных территорий от загрязнений, сообщает пресс-служба администрации округа.

От городского округа Котельники в Анапу приехала 19-летняя Елизавета Окорокова. Девушка — жительница Котельников и студентка Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени им. К. И. Скрябина.

Наряду с экологической деятельностью, активистка принимает участие и других важных мероприятиях. 24 февраля, в годовщину начала специальной военной операции, Елизавета приняла участие в памятной акции, организованной активистами «Волонтерской роты» и «Молодой Гвардии Единой России»

Ребята возложили цветы к монументу, возведенному в честь жителей Анапы, отдавших свои жизни за Родину в ходе специальной военной операции.

Разлив мазута произошел 15 декабря из-за крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. Разлившееся топливо прибило к берегам Крыма и Краснодарского края. В Анапе объявлен режим ЧС.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ждет активной работы комиссии по ликвидации разлива мазута в Черном море. Он также выразил благодарность волонтерам.

Также правительство РФ выделило 1,5 млрд рублей из федерального бюджета на ликвидацию последствий экологической катастрофы, вызванной разливом нефтепродуктов в Керченском проливе. Эти средства будут направлены в бюджет Краснодарского края для проведения комплекса мероприятий, направленных на устранение последствий разлива нефтепродуктов, включая работы по очистке и обеззараживанию загрязненного мазутом песка, а также восстановление прибрежных территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров Подмосковья за помощь в очистке берега Анапы. Он также подчеркнул, что гордится жителями региона.

«Наши волонтеры уже приступили к работе в Едином центре по спасению птиц. <…> Ребята, спасибо за ваше неравнодушие и вклад в спасение экологии! Мы вами гордимся и, пожалуйста, берегите себя», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.