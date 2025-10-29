Настоящий волонтер никогда не оставит человека в беде, он готов в любой момент протянуть руку помощи, сообщила РИАМО председатель БАНО «Рука Помощи», член штаба «Народного фронта» по Московской области Эльвира Гелевера.

День волонтера отмечается в Подмосковье 29 октября. Этот день был установлен областным парламентом в 2017 году.

«Волонтеры — это люди, готовые в любой момент протянуть руку помощи. Они знают, что главная ценность — человек, и за каждой заявкой, за каждым обращением стоит человеческая жизнь! Настоящий волонтер никогда не пройдет мимо: может он и не сможет в полной мере помочь, но наедине с бедой уже точно не оставит», — сказала Гелевера.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил волонтеров с праздником, а также поблагодарил их за добрые дела и вручил областные награды.

«Сегодня — это армия единомышленников, очень добрых людей, которые, несмотря на юный возраст, не жалея сил и времени, помогают людям в самых разных ситуациях. Всегда задаю себе вопрос — что привело отдельно взятого парня или девушку заниматься добрыми делами в Климовске или на берегах Анапы, оказывать помощь в период ковида или участвовать в акции „Доброе дело“? Вы собираетесь вместе и помогаете людям, когда это необходимо. Это всегда вызывает уважение», — заявил Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.