Актив молодежного совета омбудсмена Фаевской обсудил задачи своей деятельности

На очередном заседании актива молодежного совета при уполномоченном по правам человека в Московской области советник омбудсмена Подмосковья, доктор экономических наук Сергей Камолов отметил, что членам молодежного совета удалось вывести проектную работу на высокий уровень. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.

«Проектная деятельность молодежного совета не только помогает их личностному развитию, но и формирует их активную гражданскую позицию. Безусловно, мы поддерживаем нашу молодежь в их инициативах и проектах, для всех нас это очень важно, ведь молодежь — это наше будущее», — отметила Ирина Фаевская.

В рамках развития повестки молодежного совета и широкого применения интеллектуального потенциала членов молодежного совета Сергей Камолов предложил рассмотреть в качестве одного из приоритетных направлений задачи, связанные с научно-исследовательским и аналитическим обеспечением просветительской функции, которую реализует уполномоченный.

В качестве примера Сергей Камолов привел реализованный в 2025 году цикл научно-просветительских конференций «Права человека в цифровом измерении».

На новом этапе этой работы члены молодежного совета планируют сконцентрироваться на системных исследованиях в сфере защиты прав жителей Московской области, развить свои научно-аналитические навыки и компетенции, создать сеть партнеров из числа других молодежных научных сообществ, заинтересованных в реализации подобных форматов взаимодействия.

В качестве перспективных направлений исследований, рассмотренных на заседании, были определены права гражданина в цифровой среде, права талантливой молодёжи и глобальное направление экономики прав человека.

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, власти региона будут делать все, чтобы Подмосковье становилось лучше.

«Мы и дальше будем делать все, чтобы жизнь в Подмосковье становилась лучше, а наша любимая страна — сильнее», — уточнил Воробьев.

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