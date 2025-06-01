Актера сериала «Плевако» Волнова обвинили в уклонении от службы в армии

В отношении 27-летнего актера Всеволода Волнова, сыгравшего роль в популярном сериале «Плевако», завели уголовное дело. Его обвиняют в уклонении от службы в армии, сообщает РИА Новости .

По данным правоохранительных органов, актер должен был явиться в военкомат в апреле этого года. Ему предстояло отправиться на прохождение срочной службы по призыву.

Однако Волнов не приехал. После этого на него завели дело по статье 328 УК РФ (Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы).

Артист снимался в таких лентах, как «Плевако», «Сердце Купидона», «Первокурсницы».

Ранее на срочную службу забрали актера Глеба Калюжного. Он будет охранять стратегические объекты в Москве.