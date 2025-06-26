Актера Михаила Ефремова заметили на столичном кладбище

На Троекуровском кладбище в Москве заметили актера Михаила Ефремова, он пришел туда в годовщину смерти его матери Аллы Покровской, сообщает «7 дней» .

Покровская скончалась шесть лет назад. Ее сына видели на кладбище 25 июня.

После выхода из тюрьмы Ефремов теперь ведет образцовую жизнь: часто ходит в церковь и не притрагивается к алкоголю.

Ранее Ефремов отбывал наказание в колонии за пьяное ДТП, которое он совершил в 2020 году. В этой аварии погиб человек. Артист провел в колонии около 4,5 лет. Ходатайство об УДО артист направил в феврале 2025 года, а 24 марта суд удовлетворил его.