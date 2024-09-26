Актер Владимир Плетнев провел зарядку для членов клуба «Активное долголетие» Егорьевска

Набирает обороты проект губернатора Подмосковья «Активное долголетие». В Егорьевске в его рамках проходят всевозможные досуговые мероприятия для людей старшего возраста — мастер-классы, концерты, скандинавская ходьба, хореография, хор и многое другое. Два раза в неделю долголеты занимаются зарядкой в Парке культуры и отдыха «Пегас», сообщила пресс-служба администрации городского округа Егорьевск.

Сегодня занятие прошло необычно. Хорошего настроения и бодрости духа участникам пожелали заместитель главы округа Наталья Леликова и депутат местного совета Павел Фокин. А зарядку в парке в этот раз провел интересный гость. Егорьевск стал одним из 12-ти городов, которые посетил известный киноактер, каскадер, мастер Владимир Плетнев — автор книги «Психофизическая культура». Он показал не только собственный уникальный комплекс упражнений, но также методику дыхательной гимнастики и самомассажа.

«Какие бы восточные практики ни были, они всегда сложны для понимания, в них очень много терминологии, которая путает людей. И человек пытается жить фантазиями. А здесь несколько комплексов, которые можно выполнять утром, днем и вечером. Но самое главное — это воспитание — слово. Я пытаюсь донести слово человеку, что только он сам может себя изменить», — рассказал Владимир Плетнёв.

После зарядки актер пообщался с долголетами. Он задал им вопросы о том, что мешает человеку заниматься физической культурой, спросил, в чем основы счастливой жизни, рассказал истории из личного опыта. Участники зарядки с удовольствием слушали гостя.

Владимир плетнёв советует всем в первую очередь не воспринимать негатив, не поддаваться негативным эмоциям, которые могут стать причиной болезней. Физкультура, считает мастер, включает в себя не только занятия спортом, но и умение прислушиваться к себе, своим чувствам и эмоциональному состоянию.

Сейчас члены клуба «Активное долголетие» готовятся к Дню пожилого человека. Для них в Центре культуры и досуга «Пегас» пройдет праздничный концерт.

Также недавно стало известно, что участник «Активного долголетия» Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Егорьевский» Иван Мягков занял 2-е место в Московском этапе «Кросса Нации» в своей возрастной категории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.