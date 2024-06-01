Актер театра Табакова Петров вспомнил, какой важный совет ему дала Заворотнюк

Актер Московского театра Олега Табакова Игорь Петров на прощании с российской актрисой Анастасией Заворотнюк вспомнил, что в студенческие годы она советовала ему пробовать все, сообщает корреспондент РИАМО.

«Я знал ее еще раньше своего прихода в театр, я пришел в театр в 2001 году по окончанию школы студии МХАТ, она была у нас предпедагогом на первом курсе. Она помогала, на первом курсе люди еще не знают, куда они попали, и очень важно помогать», - отметил он.

По словам Петрова, Заворотнюк своей лучистостью, своим доброжелательным отношением была очень необходима в тот момент.

«Потом мы стали партнерами, коллегами и несколько лет играли в спектаклях. Она была абсолютно нестрогим педагогам, она, собственно, не успела стать педагогом в плане наставлений. Она помогала после каких-то проб. Мне запомнилось, как она сказала: «Важно пробовать все, вот все с аппетитом есть, потому что у вас нет права на ошибку. Поэтому насытитесь, там педагоги если что поправят. Вам важно пробовать», - поделился он.

По словам Петрова, Заворотнюк была невероятно обаятельной и целеустремленной.

Анастасия Заворотнюк умерла ночью 30 мая после продолжительной борьбы с раком мозга. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» было 53 года. Последние моменты жизни актриса провела вместе со своим мужем Петром Чернышевым.

Прощание с Заворотнюк проходит в Покровском монастыре в Москве.