Актер Хэкмен неделю прожил с мертвой женой

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Хэкмен с супругой скончались по естественным причинам

Двукратный лауреат «Оскара», американский актер Джин Хэкмен и его жена Бетси Аракава скончались из-за болезней, сообщает РИА Новости со ссылкой на медксперта штата Нью-Мексико Хизеса Джэрелла.

После вскрытия тел пары выяснилось, «внешнего воздействия» к ним не было, а, значит, криминальную версию смерти можно исключить, заявил эксперт.

«Причина смерти Аракавы — хантавирусный кардиопульмональный сидром. . Причина смерти Джина Хэкмена, — атеросклеротическое заболевание сердца», — уточнила медик во время организованной трансляции.

Специалисты выяснили, что Хэкмен скончался примерно 18 февраля. Его жена — неделей раньше.

Тела супругов обнаружили коммунальные рабочие, которые стали беспокоиться долгим отсутствием четы на публике. Их тела были частично мумифицированы.

Хэкмену было 95 лет, Аракава была на 30 лет моложе своего супруга.