Актер Дмитрий Нагиев травмировал голень во время спектакля «Кыся»

МК: Нагиев травмировал голень во время спектакля, но отказался от госпитализации

Актер Дмитрий Нагиев травмировался во время выступления на сцене московского театра «МДМ». Однако не поехал в больницу, а завершил спектакль, сообщает « МК: срочные новости ».

Инцидент случился 16 сентября. Актер травмировал голень в первом акте постановки «Кыся». Однако выступление он не закончил, а докторов позвал только во время антракта.

Врачи вкололи Нагиеву обезболивающее и сказали, что нужно отправиться в госпиталь. Но артист не согласился и продолжил выступать. Он уехал из театра только спустя два часа.

Ранее Нагиев отказался от предложения провести «Премию Муз-ТВ». Тогда он заявил, что в данный момент не время для развлекательных мероприятий.