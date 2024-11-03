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Актер Артур Смольянинов* не стал обжаловать арест по делу о фейках о ВС РФ

Актер Артур Смольянинов* не стал подавать жалобу на решение суда о заочном аресте после обвинения в распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ и возбуждении вражды, сообщает ТАСС .

«Решение об избрании меры пресечения в виде заочного ареста Смольянинову Артуру Сергеевичу* вступило в законную силу», — говорится в материалах суда.

29 октября Басманный районный суд Москвы на 2 месяца заочно арестовал Смольянинова*, сбежавшего из РФ после начала СВО и неоднократно критиковавшего действия российских властей.

Актера проходит обвиняемым по ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).

Срок исчисляется с момента экстрадиции актера на территорию РФ либо с момент его задержания.

*Признан иностранным агентом в РФ, включен в перечень экстремистов и террористов.