Академик Маринин выделил конкурентные направления российской космонавтики

12 апреля в мире отмечается День авиации и космонавтики. Это памятная дата, посвященная первому полету человека в космос. Это день триумфа науки и всех тех, кто трудится в космической отрасли.

«Что касается конкурентных направлений, то с моей точки зрения, сейчас у нас идет внедрение, освоение серийного выпуска и удешевления средства выведения космических аппаратов. У нас уже разработана „Ангара“, которая при серийном производстве и при интенсивном использовании вполне будет конкурентоспособна с Falcon 9 Илона Маска. Кроме того, разрабатываются программы ракет носителей с использованием сжиженного газа, с возвращаемыми ступенями», — сказал Маринин.

Он добавил, что в РФ все идет к тому, чтобы компенсировать упущения, которые допустила отечественная космонавтика по производству ракет и ракетных двигателей в период развала.

«То есть тенденция сейчас очень хорошая. И пуск, который в ближайшее время будет с космодрома Восточный подтвердит возможность запускать различные варианты ракетоносителей серии „Ангара“, в том числе с Восточного космодрома, и с Плесецка по военным и по гражданским программам. Это хорошая перспектива, и мы здесь идем хорошими темпами», — отметил эксперт.

По мнению специалиста, итоги подводить еще рано, потому что одно дело только разработать технические вопросы, наладить интенсивное производство, чтобы было не два пуска в год, а 10 или 20. Тогда ракета-носитель будет самоокупаемой и достаточно дешевой.