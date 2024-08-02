«Академия шитья» приглашает предпринимателей Подмосковья пройти обучение

Центр «Мой бизнес» в Московской области начинает серию бесплатных очных мастер-классов в рамках специализированного курса «Академия шитья». Занятия проводятся в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и будут посвящены подготовке к участию в модных показах, выбору материалов и работе с поставщиками, а также созданию собственного бренда, открытию магазина и формированию ассортиментной матрицы, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Мастер-классы предназначены для предпринимателей, работающих в индустрии моды и создающих одежду. Участниками могут быть физические лица, включая индивидуальных предпринимателей, использующих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и зарегистрированных в Московской области.

Преподавателями спецкурса станут fashion-эксперт с 15-летним опытом работы, бизнес-консультант Антон Копылов и основатель собственного бренда одежды BLCV Илья Булычов.

Занятия пройдут в очном формате 7, 17 и 28 августа. Узнать больше о программе спецкурса и зарегистрироваться можно на сайте проекта. Участие бесплатное, но количество мест ограничено.

Спецкурс «Академия шиться» реализуется центром «Мой бизнес» Московской области в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент России.

Подробнее об обучающих мероприятиях для предпринимателей региона можно узнать в «Календаре мероприятий для малого бизнеса» на инвестиционном портале Московской области и в телеграм-канале «Мой бизнес | Московская область».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.