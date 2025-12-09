Академический хор Королева стал лауреатом I степени фестиваля-конкурса «Московское хоровое братство»

7 декабря Народный коллектив Академический хор им. А. Н. Чмырева Центрального дворца культуры им. М. И. Калинина» городского округа Королев принял участие в VII Открытом городском фестивале-конкурсе любительских хоров и ансамблей «Московское хоровое братство», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Организатор фестиваля-конкурса выступил московский «Культурный центр „Братеево“ при поддержке Департамента культуры и Префектуры Южного административного округа Москвы.

В фестивале-конкурсе приняли участие 18 хоровых коллективов из Москвы и Московской области, это около 1000 участников в номинации «хоровое пение». Компетентное жюри высоко оценило выступление королевского Академического хора им. А. Н. Чмырева и удостоило хор звания Лауреата 1 степени.

Также руководителю коллектива Ирине Карташевой и концертмейстеру Елене Парафейниковой вручены благодарственные письма «За высокий профессионализм и подготовку участников фестиваля-конкурса „Московское хоровое братство“.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.