«АиФ» запустили акцию «Вернем героям имена»

Специалисты из института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН занимаются изучением останков солдат, павших в годы Великой Отечественной войны, и, используя современные технологии, воссоздают их внешний вид, каким он был при жизни. Узнать имена погибших крайне сложно, так как личные опознавательные знаки, такие как медальоны, обнаруживаются крайне редко.

Однако, если удается реконструировать облик погибшего, появляется надежда на установление его личности, в частности, благодаря возможностям интернета и социальных сетей. Вполне вероятно, что, увидев портрет, кто-то узнает в нем своего родственника, сравнив его с фотографиями из семейного архива. По сути, это восстановление семей — осознание судьбы близкого человека даже спустя многие годы приносит душевное успокоение.

Под руководством доктора исторических наук Елизаветы Веселовской, заведующей лабораторией, антропологи восстановили облик 40 погибших солдат, и в шести случаях удалось найти их родственников и установить имена военных. В 2025 году планируется реконструкция внешности еще двадцати неизвестных героев.

«АиФ» присоединяются к усилиям ученых и будут регулярно представлять вниманию читателей портреты бойцов, чьи имена пока остаются неизвестными. Возможно, кто-то узнает в них своих родных и сообщит об этом, предоставив их фотографии. Полученная информация будет передана ученым для проведения экспертизы.