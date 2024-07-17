Агулов: время оперативного реагирования на пожары снизилось в Подмосковье

В Московской области снизилось время оперативного реагирования на пожары, сообщил председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Евгений Агулов.

По его словам, для Комлесхоза приоритетом остается оперативное реагирование на возгорания.

«По 2023 году показатель был 1.05, в этом году мы фиксируем приезд в течение 46 минут», — сказал Агулов на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства области и главами округов.

Ранее губернатор заявил, что тренировки, проводимые по пожарной безопасности, показывают, что у специалистов есть четкие алгоритмы работы по предотвращению возгораний в лесах.

«Чаще всего виной (пожара является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.