Агроном Ганичкина посоветовала после ливней обработать культуры биопрепаратами

«Любые сырости приводят к прикорневой гнили, но этого не избежать. Однако у нас есть биопрепараты. Но сейчас не надо применять их, потому что все смоет. Через неделю у нас будет очень сухая, хорошая погода. Можно для профилактики обработать растения», — сказала Ганичкина.

Она добавила, что таких подходящих средств на рынке сейчас очень много. Это процедура также важна, потому что дожди промывают почву и растениям не хватает питательных веществ.

«Самое главное, после таких обильных дождей, огородники и садоводы должны подкормить все культуры комплексным удобрением, чтоб там был азот, фосфор и калий, потому что все это вымылось. Также нужно обработать против грибковых заболеваний», — посоветовала агроном.

На Москву и область 20 июня надвигается очередной рекордный мегаливень. Согласно прогнозам синоптиков, завтра за день выпадет до 34-36 мм осадков.