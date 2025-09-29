Агрокласс для подготовки будущих специалистов откроют в Ленинском округе

На базе образовательного центра «Лидер» в Ленинском городском округе откроется профильный агротехнологический класс. Проект реализуется при поддержке агрохолдинга «Рота-Агро» и Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К. А. Тимирязева. Подписание соглашения о сотрудничестве состоялось на территории завода по производству премиальных сыров «Рота-Агро». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Сельское хозяйство на сегодняшний день ощущает острую необходимость и нехватку квалифицированных кадров. Поэтому любовь к этому делу необходимо зарождать в детях еще со школьной скамьи. Надеемся, что в будущем мы вырастим прекрасных специалистов, которые смогут послужить во благо нашей страны. Мы уже закладываем в школьников понимание того, что они могут развиваться в этом направлении, и в дальнейшем они смогут поступить в вузы, а мы, как агропромышленный комплекс, будем готовы взять их на обучение», — сказала гендиректор агрохолдинга «Рота-Агро» Заира Мамаева.

Новый агрокласс предназначен для учащихся 10–11 классов. Образовательная программа «Школа юного агрария» познакомит старшеклассников с основами современного сельского хозяйства. Ключевыми направлениями обучения станут ветеринария, растениеводство и зоотехния. К преподаванию будут привлекать не только школьных учителей, но и специалистов из профильных вузов.

«Открытие агрокласса позволит детям, в первую очередь, узнать об этой профессии, попробовать себя в ней, посмотреть, ощутить, а дальше уже выбор будет в любом случае за ними. Побывав на „Рота-Агро“, можно четко говорить, что сельское хозяйство — это не только бесконечные поля и техника. Здесь нет ощущения, что оказался в сельхозугодиях, — здесь ты оказываешься на высокотехнологичном производстве», — отметил директор образовательного центра «Лидер» Антон Лагутин.

Данный проект продолжает системную работу агрохолдинга «Рота-Агро» по подготовке кадров для отрасли. Ранее компания «Рота-Агро» заключила соглашение о сотрудничестве с руководством Развилковской школой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.