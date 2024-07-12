Агрессивные вороны нападают стаями: орнитолог предупредил об опасности в Москве

Орнитолог Мишин предупредил о напряженной обстановке с воронами в Москве

Орнитолог Вадим Мишин отметил, что в столице наблюдается напряженная обстановка с воронами, которые нападают стаями на кладки яиц других птиц, слетков и маленьких зверей, сообщает РИА Новости.

«С воронами напряженная обстановка. Они агрессивные, социальные, как волки или крысы, нападают стаями, разоряют гнезда других птиц, выедают яйца, пожирают птенцов, расклевывают слетков», — рассказал он.

Орнитолог назвал ворон умными и интересными, но при этом вредными птицами. По его словам, они способны нападать на других зверей маленького размера или ослабленных из-за болезни.

Вороны также нападают на ослабленных белок, мышей, крыс и даже других птиц.

Ранее житель столицы залез на столб, чтобы спасти запутавшуюся на нем ворону. В результате операции по спасению птица не пострадала.