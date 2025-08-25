«Агрегат» длиной 75 см: дачница вырастила самый длинный кабачок в Перми

Дачница победила в конкурсе на самый длинный кабачок в Перми

В Перми провели конкурс на самый длинный кабачок. В нем победила 68-летняя дачница, сообщает SHOT .

Конкурс выиграла Надежда Рыбарчук. Она продемонстрировала 75-сантиметровый кабачок. По словам женщины, вырастить такой «агрегат» ей помогли внучки и правнук.

Сильное внимание к овощу привлекла фотография внучки Надежды. В кадре красивая девушка сидит посреди огорода и держит в руках длинный зеленый кабачок.

Также организаторы конкурса предусмотрели спецпризы, которые выдали за креативные снимки. Так, подарок вручили дачницам Алетивне и Елене. Одна нарядила два кабачка в кепку и платок, а также добавила им глаза, носы и рты. А вторая составила на земле лицо из кабачков и тыкв.

Ранее стало известно, что россияне начали покупать меньше баклажанов и кабачков. Натуральные продажи баклажанов сократились на 16% год к году, кабачков — на 10,5%.