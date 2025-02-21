Аграрии Подмосковья могут поучаствовать в выставке производителей овощей и фруктов

Сельхозтоваропроизводители Московской области приглашаются принять участие в IV международной специализированной выставке-форуме производителей и участников рынка плодовоовощной продукции Global Fresh Market: Vegetables&Fruits. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Мероприятие проводится при поддержке Минсельхоза РФ, профильных комитетов Госдумы РФ и Совета Федерации.

На выставке экспоненты продемонстрируют отечественную плодовоовощную продукцию, инновационную технику, оборудование и технологии для плодоводства и овощеводства.

В деловой программе запланированы обучающие семинары с участием представителей ведущих компаний, среди которых «Росагролизинг», фонд «Сколково», АНО «Роскачество» и другие, а также дегустационная сессия новых сортов и гибридов плодовоовощной продукции.

Кроме этого, в рамках мероприятия пройдет конкурс в области растениеводства «Fresh Ideas» среди студентов и молодых ученых аграрных вузов России.

Выставка Global Fresh Market: Vegetables&Fruits состоится с 11 по 13 ноября в Москве в ВК «Гостиный двор».

Возможность бронирования стендов для компаний уже доступна на официальном сайте, где можно узнать всю подробную информацию о мероприятии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.

По его словам, речь идет в том числе о семенах томата, а также о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.