Аграрии Озер завершили уборку картофеля на полях

сегодня в 18:15

Озерский агрохолдинг «ОСП агро» завершил уборку картофеля с площади 462 га, что на 12 га превышает показатель прошлого года. В результате было собрано 21 тыс. тонн картофеля при урожайности 450 центнеров с га. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Коломна.

По сравнению с прошлым годом объем производства вырос на 7 тыс. тонн.

«Такой успех обусловлен как благоприятными погодными условиями (влажной и дождливой погодой), так и профессиональной работой наших специалистов», — пояснили на предприятии.

В этом году в агрохолдинге были посажены сорта картофеля «Гала», «Королева Анна», «Мемфис», «Алуэт», «Кармен» и «Фламинго». Отличительной чертой этих сортов является пригодность к механизированной уборке, мойке и очистке, а также устойчивость к условиям выращивания, что гарантирует стабильно высокие урожаи. Помимо агрономических качеств, сорта обладают привлекательным внешним видом и превосходными вкусовыми характеристиками.

Собранный картофель уже поместили в специализированные хранилища с активной вентиляцией для обеспечения сохранности продукции до следующего агросезона.

В настоящее время на полях продолжается уборка кукурузы, пахота зяби. Сбор капусты продлится до начала ноября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.

По его словам, речь идет в том числе о семенах томата, а таккже о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.