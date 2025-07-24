Аграрии Озер готовятся приступить к заготовке люцерны

Озерские аграрии готовятся снова приступить к заготовке люцерны: второй укос этой полезной кормовой бобовой культуры начнется уже через несколько дней — сразу, как завершится уборка однолетних трав. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Коломна.

«Обильные июльские осадки внесли коррективы в процесс кормозаготовки. Также в конце июля ожидается начало уборки зерновых — с учетом погодных условий», — рассказали в агрохолдинге «ОСП Агро».

На сегодняшний день сельскохозяйственными предприятиями агрохолдинга заготовлено 31,5 тысяч тонн сенажа многолетних трав, 0,6 тысяч тонн сена и 12,8 тыс. т сенажа однолетних трав.

«В текущем году погода преподносит нам множество неожиданностей. Однако уныние недопустимо. Необходимо приложить все усилия для выполнения намеченных планов, сбора урожая и продолжения работы», — говорят специалисты агрохолдинга.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.