Аграрии округа Коломна подготовили технику к зимовке

После завершения уборки урожая технику тщательно очищают, моют, консервируют и ставят в специальные боксы. Часть оборудования проходит экспертизу — специалисты выявляют возможные дефекты в деталях и узлах, выносят заключение о необходимости ремонта или замене перед началом полевых работ в будущем году.

«Правильное хранение сельскохозяйственной техники является одним из ключевых факторов ее эксплуатации, позволяет увеличить срок ее службы, избежать поломок и отказов во время выполнения сезонных полевых работ. Поэтому эффективность использования тракторов, комбайнов, автомобилей, рабочих машин в значительной степени зависит от условий их хранения», — пояснили в хозяйстве.

Неправильное обслуживание и хранение приводят к ухудшению состояния техник и может вызывать частые поломки в течение следующего сезона, а также потребовать дополнительных затрат на ремонт. Поэтому соблюдение стандартов зимнего хранения — гарантия продуктивной работы в будущем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.