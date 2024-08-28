Агентство Mindscapes раскрыло отношение россиян к замедлению работы YouTube

Mindscapes: замедление YouTube волнует только чуть более трети россиян

Ситуация с замедлением работы видеохостинга YouTube вызвала волнение не более, чем у трети жителей России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос агентства исследований в области медиа Mindscapes.

Из всех респондентов только 29% готовы биться за доступ к видео на YouTube. 33% опрошенных готовы сменить площадку. Для 49% другие социальные сети стали заменой американского хостинга роликов.

При этом 60% из тех, кто готов сменить площадку в случае ее полного закрытия в РФ, планируют пользоваться RuTube. Еще 32% перейдут во ВКонтакте. 11% собираются смотреть ролики в Дзен.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще искать видео в Сети после замедления YouTube. Количество поисковых запросов в «Яндексе» увеличилось на 15%.