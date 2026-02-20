Агент финансиста Эпштейна предлагал ему на выбор 400 девушек с Украины

В обнародованных документах, связанных с американским финансистом Джеффри Эпштейном, обнаружили сведения о том, что один из агентов предлагал ему девушек с Украины, сообщает РИА Новости .

В письме в октябре 2012 года неназванный корреспондент Эпштейна отправил ему письмо с темой «Киев». В сообщении речь шла о некой женщине, сотрудничавшей с местными модельными агентствами, которая была готова устроить показ для американского финансиста.

«Ниже один из ее электронных адресов, у которой около 400 девушек из модельных и свадебных агентств, базирующихся в Киеве. Я только что с ней поговорил, она ждет звонка и покажет всех», — написали Эпштейну на электронную почту.

Собеседник Эпштейна также упомянул два конкретных киевских агентства — L-Models и еще одно, название которого в документе скрыто цензурой. При этом он добавил, что есть и небольшие агентства, но там в основном речь идет о «дешевом эскорте».

Кроме того, в переписке найдено письмо на русском языке от сентября 2011 года с темой «Юля». В нем 34 фотографии, на двух из которых видны легко одетые девушки с закрытыми лицами. Неизвестный получатель переслал это письмо Эпштейну с пометкой: «Мне она нравится».

Ранее правопреемник Эпштейна в лице наследственного фонда и двух его исполнителей Даррена Индайка и Ричарда Кана согласились выплатить до 35 млн долларов 40 женщинам, которые подали иски против финансиста.

