Агата Муцениеце после вылета с шоу маска назвала программу «тупой»

Актрису Агату Муцениеце первой раскрыли в популярном шоу «Маска» на НТВ. После провала звезда обиделась и назвала программу «тупой», сообщает Teleprogramma.org .

Муцениеце выступала на сцене в образе розовой Коровки. В итоге судьи решили снять с актрисы маску уже во втором выпуске. При этом они не угадали, кто же скрывается за образом Коровки, выдвинув ошибочную версию.

36-лентнюю актрису выбор судей разочаровал. Муцениеце готовилась удивить зрителей и жюри, но покинула шоу раньше запланированного.

«Тупая программа какая-то, блин. Я думала, что Огурчика выгонят…» — сказала актриса.

Звезда добавила, что она обиделась, ведь у нее были грандиозные планы на шоу. Но Муцениеце не унывает, продолжая сниматься в других проектах.

Ранее экс-супруг актрисы, Павел Прилучный, одержал в суде победу над Муцениеце, которая требовала увеличить алименты. В этом ему поспособствовало то, что условия выплат были обговорены ходе процедуры расторжения брака.